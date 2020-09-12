رياضة | الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي الوداد الرياضي المغربي من حسم صفقة المهاجم المغربي أيوب الكعبي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد فسخ اللاعب تعاقده مع ناديه السابق هيبي فورتشن الصيني.

وأكدت تقارير صحفية مغربية أن نادي الوداد الرياضي قطع شوطا كبيرا في سباق الفوز بخدمات المهاجم المغربي أيوب الكعبي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وأشارت صحيفة "البطولة" المغربية وفقًا لمصادرها الخاصة أن نادي الوداد أحرز خطوات متقدمة في مفاوضاته مع "الكعبي"، والذي يُبدي بدوره رغبةً في الدفاع عن ألوان الفريق مجددا والبقاء في المغرب بالموسم المقبل.

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وأوضحت الصحيفة أن أندية عديدة دخلت في مفاوضات مع المهاجم المغربي مؤخرا من بينها الأهلي والزمالك وبيراميدز، أملاً في الاستفادة من خدماته، إلي أن نادي الوداد يعد الأقرب للظفر بخدمات اللاعب هذا الصيف.

يذكر أن أيوب الكعبي انتقل لصفوف نادي هيبي فورتشن في صيف 2018 مقابل ستة ملايين دولار، بعد تألقه رفقة المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا للمحليين، وعاد بعدها ولعب معارا لمدة 6 أشهر في الوداد مستغلا توقف الدوري الصيني قبل فسخ تعاقده مع النادي الصيني.

ولعب المهاجم المغربي 28 مباراة خلال مشواره مع فريق هيبي فورشن الصيني، سجل 9 أهداف وصنع هدفين وحصل على بطاقتين صفراء ولم يتعرض للطرد.

ويعد الكعبي واحد من المهاجمين المميزين على الساحة الكروية حاليا ويمتلك إمكانيات فنية وبدنية هائلة وقدرات تهديفية رائعة وخبرات كبيرة تجعله إضافة قوية لأي فريق ينجح في التعاقد معه هذا الصيف