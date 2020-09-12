الامارات | إصابة 5 لاعبين من الهلال السعودي بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 لاعبين من الهلال السعودي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت ثبوت إصابة خمسة لاعبين من نادي الهلال السعودي إضافة إلى إداري الفريق بفيروس كورونا.

وتستكمل مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا بعد غد الاثنين في الدوحة بنظام التجمع لكافة المجموعات الأربع بغرب آسيا حيث تلعب مباريات دور المجموعات والأدوار الإقصائية حتى النهائي.

وأكد الاتحاد القاري في بيان مقتضب: "قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتنسيق مع الجهات الصحية في قطر، بإجراء الفحوص الطبية لجميع المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة، عند وصولهم إلى الدوحة".

وأضاف: "وحتى الآن، أظهرت نتائج الفحوص أن خمسة لاعبين من نادي الهلال السعودي وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق، بالإضافة إلى لاعب واحد من نادي الدحيل، جاءت نتائجهم إيجابية".

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واختتم البيان: "يتم تقديم كامل العناية الطبية والدعم المناسبين لكلا الفريقين، كما يخضع جميع الأفراد الذين جاءت نتيجة فحصهم إيجابية للمتابعة الطبية، مع تطبيق إجراءات العزل بحسب متطلبات السلامة وبروتوكولات فيروس كورونا المتبعة في البطولة".

وأكد مصدر بنادي الهلال أن اللاعبين الذين ظهرت فحوصاتهم إيجابية خضعوا لمسحة ثانية للتأكد بشكل نهائي من النتائج الأولية وتم عزل المصابين في أحد الأدوار الخاصة بفندق البعثة.

وتنص لوائح البطولة على استكمال أي فريق لمباريات البطولة بضمان وجود ثلاثة عشر لاعبا بالقائمة إضافة لحارس مرمى.

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