الامارات | أرسنال يقص شريط الدوري الإنجليزي بثلاثية في مرمى فولهام

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شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يقص شريط الدوري الإنجليزي بثلاثية في مرمى فولهام والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قص أرسنال شريط موسم 2020-2021 في الدوري الانجليزي لكرة القدم في إفتتاح المرحلة الاولى السبت، بفوز لافت بنتيجة 3- صفر على مضيفه وجاره اللندني فولهام العائد حديثا إلى دوري الاضواء.
سجل أهداف النادي اللندني كل من المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت (9)، المدافع البرازيلي غابريال ماغاليش (49)، والمهاجم الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ (57).
وكان موعد انطلاق منافسات الـ"بريميرليغ" تأخر خمسة أسابيع عن البرنامج المعتاد بسبب جائحة فيروس كورونا، على أن تبقى حالة المدرجات على ما هي عليه بعيدا عن صخب الجماهير بإنتظار مراجعة موعد دخول الجماهير في تشرين الاول/اكتوبر من قبل الحكومة البريطانية وإمكانية حصول تعديل في ظل إجراءات إحترازية صارمة خوفا من تفشي جائحة "كوفيد-19".
وأنهى ارسنال الموسم المنصرم بخيبة أمل في الدوري باحتلاله للمركز الثامن بفارق 10 نقاط عن الـ "بيغ فور"، لكنه عوض بفوزه بكأس إنجلترا على حساب غريمه اللندني تشلسي بنتيحة 2-1، وافتتح الموسم الحالي باحرازه درع المجتمع على حساب ليفربول بطل الدوري بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل 1-1، وبدا تأثير مدرب ارسنال الاسباني ميكيل أرتيتا الذي خلف مواطنه أوناي ايمري، واضحا أيضا في احراز فريقه لقبين في غضون 29 يوما.
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