شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يفتتح أهداف ليفربول بالدوري الإنجليزي.. ويحقق رقمًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، هدف فريقه الأول في مرمى نادي ليدز يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

النجم المصري سجل هدفه في الدقيقة 4 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، قبل أن يتعادل هاريسون لفريق ليدز في الدقيقة 12، وتقدم فان دايك في الدقيقة 20، وما زالت المباراة جارية والنتيجة تقدم ليفربول 2-1.

بهذا الهدف أصبح صلاح، أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية بالدوري للموسم الرابع على التوالي.

وكان محمد صلاح قد سجل في المباريات الافتتتاحية بمواسم 2017-2018 في مرمى واتفورد، وموسم 2018-19 بشباك ويستهام، و2019-20 في نورويتش سيتي، والموسم الحالي 2020-21 في مرمى ليدز يونايتد.