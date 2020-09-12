شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لجميع ضيوف قرعة مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في خبر سار ومهم ترقبه الاتحاد الدولي لكرة اليد بشكل عام، واللجنة المنظمة لمونديال اليد المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير من العام المقبل ٢٠٢١، أكد علاء السيد، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي، سلبية عينة كورونا لجميع ضيوف مصر الأجانب عقب العودة إلى بلادهم بعد المشاركة في حفل قرعة المونديال مع لجنة التفتيش الدولية على الملاعب والفنادق، وأثبتت التحاليل الطبية سلامتهم عقب عودتهم لبلادهم وإجرائهم مسحة كورونا عقب مغادرة الأراضي المصرية.

وأكد علاء السيد أن هناك حالة من الرضا كبيرة لدى الاتحاد الدولي وأعضاء اللجنة المنظمة منذ وصول هذا الخبر السار، خاصة أنه شارك في الحفل مجموعة من دول مختلفة، مثل روسيا، وألمانيا، وبولندا، وبيلاروسيا والبحرين، وقطر، بالإضافة للجنة التفتيش على الفنادق والملاعب، من ألمانيا والبرتغال وإنجلترا والدنمارك.

وأشار السيد إلى أن سلبية العينة خطوة إيجابية جدًا في نجاح المونديال وللإجراءات الاحترازية التي أعلنتها اللجنة الطبية بقيادة دكتور حازم خميس ووزارة الصحة المصرية منذ وصول ضيوف مصر الأجانب إلى القاهرة، والتي يترقبها العالم الذي يتابع مصر عن قرب، حيث تنظم الحدث العالمي الأبرز في ظل انتشار جائحة كورونا.