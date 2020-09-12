شكرا لقرائتكم خبر عن مرجان يبحث مع مديري الأفرع بالأهلي خطة العمل في المرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اليوم السبت، اجتماعًا مع مديري الأفرع، وذلك لمتابعة سير العمل في كل الاتجاهات، ووضع الاستراتيجية الخاصة بالمرحلة القادمة، خاصة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها وفتح أبواب النادي لاستقبال الأعضاء بكامل طاقته الاستيعابية.

وتناول الاجتماع التقارير المقدمة من السادة مديري الأفرع عن الفترة الماضية، والمتابعة الدورية والمستمرة للملفات الخدمية وتطويرها في فروع النادي الثلاثة، كما قام المدير التنفيذي بشرح طريقة العمل والمحاور التي سيجري التركيز عليها، مع الاهتمام بمقترحات الأعضاء والعمل على احتواء كل المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها بأسرع وقت.

كما شهد اجتماع المدير التنفيذي مع مديري الأفرع مراجعة شاملة للإجراءات الاحترازية التي اتخذها النادي خلال المرحلة الماضية، بعد تفشي فيروس كورونا، والتشديد على ضرورة الحفاظ عليها، خاصة أن الأهلي نجح خلال المرحلة السابقة في اتخاذ العديد من التدابير الوقائية والفعالة في هذا الصدد، والتي أشاد بها الجميع.

وقال المدير التنفيذي للأهلي إن اجتماعه مع المديرين يأتي على فترات متقاربة، في ضوء سياسة مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لإجراء التعديلات وتطوير الأداء وتوفير الخدمات الجديدة للأعضاء، هذا إلى جانب الدور الذي تقوم به الإدارة التنفيذية لدعم قطاعات النادي كافة، وتسهيل مهام الجميع، للأداء بأفضل طريقة وبما يليق بالنادي الأهلي ومكانته الكبيرة.