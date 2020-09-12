شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إصابات بكورونا في الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اسفرت نتائج المسحة الأولى التي أجراها لاعبو الهلال السعودي إيجابية عينة 5 أفراد بصفوف الفريق مصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وعلمت «المصري اليوم» أن فيروس كورونا ضرب 4 لاعبين بصفوف الهلال السعودي دفعة واحد هم محمد البريك وسلمان الفرج ومحمد الواكد وحمد العبدان، بالإضافة لسعود كريري مدير الفريق. ومن المقرر أن يخضع الفريق لمسحة ثانية تنفيذًا لبروتوكول الاتحاد الأسيوي لكرة القدم. وكانت بعثة ​الهلال السعودي​ وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم، استعدادًا لخوض مباراته امام باختاكور ضمن منافاست ​دوري ابطال آسيا​ والمقررة يوم الاثنين المقبل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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