شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يصل الدوحة استعدادًا لمواجهة باختاكور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا لخوض مباراته أمام باختاكور بطل اوزبكستان ضمن منافاست دوري ابطال آسيا والمقررة يوم الإثنين المقبل.
وغاب عن بعثة الهلال الثلاثي عمر خربين وجوستافو، بالإضافة لغياب قائد الفريق محمد الشلهوب، لعدم قيده، بعد إعلانه الاعتزال.
ويعول الروماني رازفان على الفوز في مباراة الإثنين المقبل، من أجل الانفراد بصدراة المجموعة الثانية.
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