نهاية الشوط الأول: ليفربول (3)-(2) ليدز يونايتد.. الدوري الإنجليزي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يستضيف نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره فريق ليدز يونايتد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». تشكيل ليفربول: حراسة المرمى: أليسون. الدفاع: أرنولد- جوميز- فان دايك- روبيرتسون. الوسط: فينالدوم- هيندرسون- كيتا. الهجوم: ماني- محمد صلاح- فيرمينو. وعلى دكة البدلاء: أدريان- فابيانو- ميلنر- جونز- أوريجي- مينامينو- ماتيب. تشكيل ليدز: حراسة المرمى: ميسلر. الدفاع: أيلينج- كوش- دالاس- ستروجك. الوسط: كوستا- هيرنانديز- هاريسون- فيليبس- كليتش. الهجوم: بامفورد. أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة Advertisements د3: ركلة جزاء لفريق ليفربول من لمسة يد على المدافع من تسديدة محمد صلاح د4: جووووووول محمد صلاح يفتتح أهداف الموسم من ركلة الجزاء د12: جووووول هاريسون يسجل التعادل لليدز د16: ماني يسجل هدفا والحكم يلغيه بداعي التسلل د20: جووووووووول فان دايك يسجل برأسية رائعة د29: جوووووووول بامفورد يستغل خطأ فان دايك ويسجل التعادل د33: جوووووول صلااااااااح يسجل الثالث بصاروخية لا تصد ولا ترد نهاية الشوط الأول الوضع في مصر

اصابات 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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