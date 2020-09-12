شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يشكر «آل الشيخ»: خصص 800 ألف جنيه للمرة الثانية لاستكمال علاجي بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه اللاعب مؤمن زكريا الشكر إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، على الدعم الذي قدمه له خلال الفترة الأخيرة.

ونشر «زكريا» عبر حسابه بموقع «تويتر» صورة له مع «آل الشيخ»، وكتب عليها: «( مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله) أتوجه بالشكر للأخ والصديق معالي المستشار تركي آل الشيخ، لقيامه المستمر بالاطمئنان على صحتي وتخصيص مبلغ 800 ألف جنيه للمرة الثانية لاستكمال علاجي بأمريكا».

استقر مؤمن زكريا، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، على السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية سبتمبر الجاري، لاستكمال رحلته العلاجية التي بدأها قبل فترة طويلة للتعافي من المرض الذي يُعاني منه وأبعده عن كرة القدم.

ويُنهي حالياً إجراءات السفر للخارج وتحديدًا إلى الولايات المتحدة الامريكية، لمواصلة برنامج العلاج الذي بدأه قبل عدة أشهر، وتسببت جائحة كورونا في تأجيل سفره طوال الفترة الماضية، قبل أن يستقر على السفر مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان مؤمن زكريا قد وجه رسالة شكر، عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر»، إلى مجلس الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وجماهير القلعة الحمراء، وكتب فيها: «أتوجه بالشكر إلى إدارة النادي وإلى اللاعبين: عشت معكم أسعد وأحلى يوم مَرّ في حياتي منذ سنتين تقريبًا.. وأتوجه بالشكر الجزيل لجمهوري الحبيب دايما بيدخلوا على قلبي الفرح والسرور.. ربنا يشفيني وأسعدكم زي ما بتسعدوني.. دعواتكم لي بالشفاء العاجل».

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