شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: إخلاء سبيل صالح جمعة بضمان محل إقامته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنازلت زوجة صالح جمعة عن القضية التي رفعتها ضده، ومن المقرر أن يتم إخلاء سبيل لاعب وسط الأهلي بضمان محل إقامته، بحسب مصدر في القلعة الحمراء.

وبذلت اللجنة القانونية التي أرسلها النادي الأهلي، وعلى رأسها المستشار محمد فتحي، جهودًا كبيرة من أجل إنهاء أزمة اللاعب.

وقضى صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، ليلته، أمس الجمعة، في قسم قصر النيل، عقب إخلاء سبيله من النيابة بعد أن تعهد لصاحبي السيارتين اللتين تهشمتا بأنه سيتكفل بإصلاحهما.

وكان «جمعة» قد ألقي القبض عليه، صباح الجمعة، بعد تصادمه بسيارتي ملاكى في منطقة الزمالك، لتتم إحالته إلى النيابة التي استمعت إلى أقواله في حضور محاميه، إذ أقر بارتكابه الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يده، مؤكدًا أنه لم يقصد ولم يتعمد ارتكاب الواقعة، وتعهد أمام مالكي السيارتين بالتكفل بكل المصاريف المالية لإصلاح سيارتيهما، ليتم إخلاء سبيله بكفالة 5000 جنيه.

ولم يخرج «جمعة» من القسم، رغم قرار إخلاء سبيله في تلك القضية، إذ بعد الكشف على سجله تم اكتشاف أنه مطلوب على ذمة قضيتين أخريين، أولاهما دهس شاب بسيارته في منطقة الجيزة، مارس الماضي، والثانية هي قضية مرفوعة ضده من زوجته.

وأكد مصدر بالأهلي متابعة النادي تطورات موقف اللاعب، لافتًا إلى وقوف إدارة القلعة الحمراء معه حتى اللحظة بصفته مقيدًا في صفوف الفريق حتى تتضح الرؤية بالنسبة لموقفه، مع التأكيد على احترام النادي لأحكام القانون.

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