شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد عودة محمد شريف وأكرم توفيق للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تأكدت عودة ثنائي الأهلي المعار محمد شريف وأكرم توفيق، إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. وتألق محمد شريف ضمن صفوف إنبي، بينما قدم أكرم توفيق عروضًا مميزة مع فريق الجونة خلال الفترة الماضية. يأتي ذلك في الوقت الذي تفكر فيه إدارة الأهلي في عودة لاعب الوسط ناصر ماهر، المعار إلى سموحة، لصفوف الفريق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأكد عودة محمد شريف وأكرم توفيق للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.