شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يضغط على المقاصة للرحيل إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يضغط محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، على مسؤولي ناديه من أجل الموافقة على الانتقال إلى صفوف الأهلي.
وعرض الأهلي 15 مليون جنيه من أجل ضم محمد إبراهيم، في الوقت الذي أكد بكري سليم، نائب رئيس النادي، أن المقاصة حدد 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل اللاعب.
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