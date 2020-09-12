شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف مفاوضاته لضم أسامة جلال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يكثف مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم من أجل ضم لاعب إنبي، أسامة جلال، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.
واشترط إنبي الحصول على 20 مليون جنيه من أجل التخلي عن خدمات «جلال» إلا أن مسؤولي الأهلي عرضوا 15 مليونًا فقط.
وطلب محمود الخطيب، رئيس الأهلي، من عدلي القيعي، مستشار التعاقدات، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، محاولة الوصول لاتفاق مع النادي البترولي، حتى وإن تطلب الأمر إعارة لاعب ضمن الصفقة.
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