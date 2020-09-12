محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة ليدز يونايتد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، تشكيل فريقه في مواجهة ليدز يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين في السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج». وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: حراسة المرمى: أليسون. الدفاع: أرنولد- جوميز- فان دايك- روبيرتسون. الوسط: فينالدوم- هيندرسون- كيتا. الهجوم: ماني- محمد صلاح- فيرمينو. Advertisements وعلى دكة البدلاء: أدريان- فابيانو- ميلنر- جونز- أوريجي- مينامينو- ماتيب. الوضع في مصر

اصابات 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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