شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يتفق مع «الطويلة» على ضم كريم فؤاد للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لاتفاق مع محمد الطويلة، رئيس نادي نجوم المستقبل، من أجل ضم لاعب الفريق كريم فؤاد.
واتفق «الخطيب» مع «الطويلة» على التعاقد مع كريم فؤاد، والمعار حاليًا لصفوف إنبي، مقابل 12 مليون جنيه.
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