شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يناقش مع أمير توفيق موقف الراحلين والمعارين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجتمع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، لدراسة موقف اللاعبين الراحلين وكذلك المعارين، استعدادًا للموسم الجديد.
ويرتب «الخطيب» مع لجنة التخطيط موقف لاعب الوسط عمرو السولية، ووضعه ضمن لاعبي الفئة الأولى بعد تمديد تعاقده موسمين، حيث سيتقاضى 11 مليونًا بدلًا من 6 ملايين في الموسم.
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