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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البريمرليغ: زاها يمنح كريستال بالاس الفوز امام ساوثامبتون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
ضمن فعاليات الجولة الاولى من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز " البريمرليغ "، حقق نادي كريستال بالاس فوزاً مهماً امام ساوثامبتون وبواقع 1-0 وكانت المباراة قوية من الطرفين ولم يستغل لاعبو ساوثامبتون الفرص التي سنحت لهم لينقادوا الى الخسارة.
وبدأ الشوط الاول بطريقة قوية من قبل لاعبي ساوثامبتون حيث تحصّل جاك ستيفينز على محاولة خطيرة ولكن تسديدته تصدى لها الحارس غويتا وشهدت الدقيقة 13 هدف التقدم لويلفريد زاها بعد تمريرة حاسمة من اندروس تاوساند وهذا الهدف اعطى ابناء المدرب روي هودسون اريحية كبيرة حيث واصلوا ضغطهم الكبير على مرمى الخصم، وبعدها تحصّل لاعب كريستال بالاس سكوت دان على فرصة مميزة ولكن تسديدته تصدى لها الحارس اليكس مكارثي وواصل حارس ساوثامبتون تصدياته المميزة حيث نجح في ابعاد خطورة تسديدة شيخو كوياتي ورغم استحواذ وسيطرة ابناء المدرب رالف هاسنهاتل الا انهم فشلوا في القيام بردة فعل سريعة حيث غابت خطورتهم بشكل كبير لينتهي هذا الشوط بتقدم كريستال بالاس وبواقع 1-0.
وفي الشوط الثاني ضغط لاعبو ساوثامبتون بشكل كبير في محاولة لخطف هدف التعادل وتحصّل ابناء المدرب هاسنهاتل على بعض المحاولات الخطرة وشهدت الدقيقة 50 طرد لاعب ساوثامبتون كايل والكر بيترز ولكن سرعان ما استعان حكم اللقاء جوناثان موس بتقنية الفيديو ليعيد كايل والكر بيترز الى اللقاء بعد سحب البطاقة الحمراء وإشهار البطاقة الصفراء بوجهه، وواصل لاعبو ساوثامبتون ضغطهم واهدر تشي آدامز فرصة خطرة امام مرمى الخصم بعد وقوعه داخل منطقة الجزاء ولكن حكم اللقاء طالب بإستمرار اللعب وكان لاعب ساوثامبتون جايمس وارد براوس قريب من خطف هدف التعادل بطريقة رائعة بعد ضربة حرة جميلة مرت بمحاذاة القائم، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة نجح ويلفرد زاها من خطف هدف ثاني لكريستال بالاس في الدقيقة 82 ولكن سرعان ما الغاه حكم اللقاء بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو وبدوره لم تنجح محاولات ساوثامبتون من استغلال الفرص التي سنحت لهم لتنتهي المباراة بفوز كريستال بالاس وبواقع 1-0.
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