شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يقضى إجازة في الإمارات قبل الانتظام في تدريبات بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقضى رمضان صبحى الوافد الجديد إلى نادى بيراميدز إجازة في دولة الإمارات واتفق مع إدارة ناديه على العودة يوم 8 أكتوبر المقبل للانتظام في التدريبات الجماعية.

حسم المقابل المالي الكبير الذي يحصل عليه رمضان صبحي مسألة انتقاله إلى بيراميدز ، بعدما نجح في إغراء اللاعب بمقابل مالي خيالي نظير تفضيل ارتداء القميص السماوي وخلع القميص الأحمر، بعدما كان الأهلي قريبا من حسم الصفقة لصالحه مقابل 3 مليون و250 ألف إسترليني، وهو العرض الذي لا يحصل عليه أي لاعب في مصر.

وينص عقد رمضان صبحي مع بيراميدز على حصوله على 200 مليون جنيه مقسمة على 5 سنوات قادمة، بخلاف الحوافز الاستثنائية والامتيازات التي يحصل عليها اللاعب نظير المساهمة في تحقيق البطولات ، سواء لقب الدوري أو الكأس أو دوري الأبطال أو الكونفدرالية حال مشاركته به في الموسم المقبل.

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كما يضع رمضان بيراميدز شرطا في عقده يقضي بأن يحصل على أعلى قيمة مالية من بيراميدز، وحال التعاقد مع لاعب جديد وحصل على مبلغ مالي أعلى مما يتقاضاه رمضان فيكون النادي السماوي مجبرا على تعديل عقد رمضان ليحصل على أقيمة مالية.

وأخيرا يوجد شرط جزائي في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز، يسمح له بالرحيل حال دفع المبلغ المالي الذي تم دفعه لشرائه من هيديرسفيلد، بالإضافة إلى المبالغ المالية التي حصل عليها اللاعب من بيراميدز نظير الانضمام لصفوفه.