شكرا لقرائتكم لجنة الاتحاد الدولى تشيد بصالات مونديال اليد .. ووزير الرياضة: ننسق مع الجهات العاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشادت لجنة الاتحاد الدولى لكرة اليد التى تفقدت الصالات التى تستضيف منافسات بطولة العالم لكرة اليد التى تقام فى مصر خلال الفترة من 13 الى 31 يناير المقبل ،و وتفقدت اللجنة صالات العاصمة الادارية وبرج العرب وأكتوبر بالاضافة الى صالة ستاد القاهرة وأبدت اللجنة انبهارها بالمنشأت الرياضية المصرية التى تم تشييدها فى الوقت الماضى لاستضافة البطولة. وأوضحت لجنة الاتحاد الدولى ان كل الامور تجرى على قدم وساق وفقا للجدول الزمنى التى حددته مصر بالتنسيق مع الاتحاد الدولى من أجل تسليم الصالات فى الوقت المحدد سالفا مشيده بحجم العمل وجودته بالشكل المميز .

من جانبه أكد د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن هناك تنسيق كامل وبشكل دائم مع كافة الجهات العاملة فى الصالات من أجل الانتهاء من كافة الاعمال فى الموعد المحدد من أجل تجهيز كافة الصالات والابنية الملحقة بها بالشكل المثالى الذى يعبر عن قدرة مصر على تحدى الظروف الصعبة التى مر بها العالم اجمع بسبب جائحة كورونا التى تسببت فى توقف العديد من الاعمال على مستوى العالم .. وأوضح صبحى ان كافة الابنية يتم تشيددها بسواعد وايدى مصرية وهو ما يؤكد على قدرتنا على تحدى أى ظروف .

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ووجه صبحى الشكر والإشادة إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد على الدعم الكبير الذى يقدمه لمصر طوال المرحلة الماضية وبعد الفوز بتنظيم البطولة والتفاهم الكبير الذى يساهم كثيرا فى انجاز كافة الاعمال باتقان شديد .. وقال صبحى : د. حسن مصطفى قيمة رياضية كبرى ويتواجد على على رأس لعبة جماهيرية كبرى على مستوى العالم وبالفعل " سهل " الكثير على مصر فى ملف تنظيم بطولة كأس العالم لليد ولا يبخل عن مصر بشىء وكثيرا ما نلجأ اليه فى العديد من المشاورات المختلفة التى يقدم مصلحة مصر دائما على مصلحته الشخصية .

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن اشادة لجنة الاتحاد الدولى يأتى بعد أيام قليلة من الاشادة الدولية التى حصلت عليها مصر بعد التنظيم المميز لقرعة المونديال تحت سفح الاهرامات بحضور كبار الشخصيات فى الحكومة المصرية وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالاضافة الى عدد كبير من الوزراء اعضاء اللجنة الاولى فضلا عن ممثلى 29 دولة على مستوى العالم وخرج الجميع مبهورا بما شاهده وقدمته مصر فى حفل القرعة .

وأكد صبحى ان الجميع لديه اصرار واضح وتصميم على تقديم أفضل ما لديه فى تنظيم البطولة فى ظل الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى طالب بتوفير كل متطلبات النجاح فى البطولة لاستمرار مصر فى التنظيم المشرف أمام العالم أجمع فى كافة البطولات الدولية والقارية وكان أخرها بطولتى أمم افريقيا للكبار لكرة القدم وتحت 23 سنة مشيرا الى أن مصر مقبلة فى العام الجديد على تنظيم 30 بطولة دولية وقارية وهو ما يؤكد ثقة جميع الاتحادات والهيئات الرياضيية الدولية والقارية فى قدرة مصر وثقتهم فى الدولة المصرية على تنظيم أى حدث رياضى دولى أو قارى .