شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يشكر تركى آل الشيخ لعلاجه فى أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي رسالة شكر إلى تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، بعدما أعلن الاخير علاجه على نفقته للمرة الثانية في أمريكا.

ونشر مؤمن تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدونيات القصيرة "تويتر": "مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله.. أتوجه بالشكر للأخ والصديق معالي المستشار تركي آل الشيخ، لقيامه المستمر بالاطمئنان على صحتي وتخصيص مبلغ 800 ألف جنيه للمرة الثانية لاستكمال علاجي بأمريكا".



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كما أشاد تركي آل الشيخ بتكريم مسؤولي النادي الأهلي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بلاعب الفريق الدولي السابق مؤمن زكريا. ونشر آل الشيخ، صورة من تكريم لاعبي الأهلي لمؤمن زكريا في غرفة خلع ملابس الأهلي في التتش وعلق عليها: "هنا فقط عائلة الأهلي الكبيرة".

بينما حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بزميلهم مؤمن زكريا، الذي قام جهاز الكرة بالفريق الأول بتكريمه، أمس، بناء على تكليف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.