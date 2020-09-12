شكرا لقرائتكم المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمباراة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب مرانه الأساسي استعداداً للمباراة الهامة والمرتقبة للفريق والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود وهي المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري والمقرر اقامتها في الثالثة والنصف عصر بعد غدٍ الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب.

حرص الكابتن علي ماهر على الاجتماع بلاعبيه قبيل بدء المران الذي استمر لما يقرب من ساعتين، مؤكدًا لهم ضرورة غلق صفحة مباراة بيراميدز والتركيز في المباراة المقبلة أمام حرس الحدود الجريح والذي خسر بصعوبة في الوقت القاتل من مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب.

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أما عن المران فقد ركز خلاله الكابتن علي ماهر على الجوانب الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق حرس الحدود ، واختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت العديد من التدخلات الفنية من الجهاز الفني لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها بعض اللاعبين اولًا بأول.

حقق فريق المصرى البورسعيدى أغلى ثلاث نقاط بالفوز على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود وادى في الدقيقة 12 من عمر المباراة التي جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ26 للدورى ، ليتذوق لاعبو النادى البورسعيدى حلاوة الفوز بعد غياب لمدة 7 شهور ويرفع رصيده إلى 25 نقطة في جدول الدورى في المركز الخامس عشر ولديه ثلاث مباريات مؤجلة أمام الإسماعيلى والإتحاد السكندرى وحرس الحدود ن بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة ومازال في المركز الثالث .