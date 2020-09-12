شكرا لقرائتكم حسين زكي يكشف كواليس تولي مهمة الزمالك والاستفادة من الدرع وبكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث حسين زكي المدير الفني لفريق يد الزمالك عن كواليس توليه مسئولية القلعة البيضاء قبل انطلاق الموسم الجديد قائلاً: "تم تكليفي من المستشار مرتضى منصور لتولي مهمة المدير الفني ليد الزمالك أفضل فريق في أفريقيا في أقل من 24 ساعة".
أضاف حسين زكي فى تصريحات لقناة الزمالك: "لم أتحدث في تفاصيل خاصة بعملي مدير فني لفريق الزمالك لأنه وببساطة بيتي اللي اتربيت فيه".
وأوضح حسين زكي: "لقب كوماندوز أطلق علي يد الزمالك لأن اللاعبين عبر كل الأجيال أسرة واحدة نعيش الأحزان قبل الأفراح وهو ما يزيد الفريق التحام وترابط".
تابع المدير الفني ليد الزمالك: "يحيي الدرع ضلع من أضلاع كرة اليد في الزمالك ومنتخب مصر.. أمنية حياتي أن اللاعب يجدد عقده ولم يكن لدي شك في الاستمرار بالنادي".
وأشار الى أن عمر بكار اللاعب رقم واحد في مركزه بمنتخب مصر ورحيله عن المنافس دفعه للبحث عن الفريق الأفضل لاستكمال مشواره.
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