شكرا لقرائتكم سلتا فيغو وإيبار يفتتحان الموسم الجديد بالتعادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت فريق إيبار بضيفه سلتا فيغو اليوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الأولى من المسابقة. وشهدت المباراة حصول بابا كولي ديوب لاعب إيبار على بطاقة حمراء في الدقيقة 87. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة في مستهل مشوارهما بالدوري هذا الموسم.

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