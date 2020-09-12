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تأهل لايبزيغ ومونشنغلادباخ إلى الدور الثاني في الكأس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهلت فرق لايبزيغ وبوروسيا مونشنغلادباخ وفولفسبورغ وآينتراخت فرانكفورت إلى الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم بعد أن حققت جميعا الفوز خارج ملعبها يوم السبت في الدور الأول.

واكتسح مونشنغلادباخ مضيفه أف سي أبيرنيولاند 8 -صفر وفاز لايبزيغ على مضيفه نورنبرغ 3 -صفر وفولفسبورغ على مضيفه يونيون فيورستينوالدي 4 -1 وفرانكفورت على مضيفه ميونخ 1860 بنتيجة 2 -1.

كما تأهل أوغسبورغ وكولون للدور الثاني بفوز الأول على مضيفه آينتراخت سيلا 7 -صفر وفوز كولون على مضيفه ألتغلينغ 6 -صفر.

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