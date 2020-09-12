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شكرا لقرائتكم خبر عن الربان ولاء حافظ يلتقى السباحين المشاركين فى يوم السلام العالمي بالإسماعيلية .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شهدت الصالة المغطاة الرياضية رقم (2) التابعة لهيئة قناة السويس اليوم لقاء الربان البطل ولاء حافظ بشباب وفتايات السباحين المشاركين فى رسم علامة السلام على سطح مياه قناة السويس بمدينة الإسماعيلية فى يوم السلام العالمى بحضور الكابتن سامح الشاذلى رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ والشركات المنظمة و مجموعة كبيرة من مدربى الغوص والإنقاذ.
أكد البطل ولاء حافظ فى كلمته لشباب السباحين أن المشاركة فى حدث قومى شرف لكل مصرى وأنه لا يوجد مستحيل امام إرادة المصريين مشيرا إلى أهمية السلام لدى الإنسان ودوره فى تعزيز المثل والقيم الإنسانية.
وأضاف الربان ولاء حافظ أن البروفات لا تقتصر على التدريب البدني والفني فقط ولكنها اشتملت على غرس قيم السلام والمواطنة في نفوس المشاركين ونبذ العنف وهي القيم التي يجب التأكد من إرسائها داخل وجدان السباحين المصريين المشاركين في الحدث لتصل رسالتهم صادقة إلى العالم
ومن جانبه أكد سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ على دعم واهتمام القيادة السياسية على إرسال علامة السلام من خلال شباب مصر الواعد.
مضيفا أن الدولة المصرية إذ تبعث للعالم رسالة سلام ترسمها على صفحة مياه قناة السويس فهي تؤكد أيضاً ماتقوم به من جهود تنموية عظيمة قوامها بناء مشروعات كبرى ومحورها الرئيسي هو بناء الإنسان المصري وهو ما يؤكد أحد أهم قيم الدولة المصرية الحديثة أن لا سلام بدون تنمية ولا تنمية واستقرار بدون إرساء قيم السلام
جدير بالذكر أن الحدث يأتى برعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ وهيئة قناة السويس .
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