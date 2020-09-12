شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعود للمشاركة فى بطولة إفريقيا لكرة السلة بعد غياب 10 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى، للمشاركة فى البطولات الإفريقية بعد غياب طويل منذ نحو 10 مواسم، عقب موسم استثنائى حقق خلاله الفريق إنجازاً رائعاً بالفوز بجميع البطولات الرسمية التى خاضها هذا الموسم، وكذلك لقب بطل العرب فى أخر نسختين من البطولة ثم ختام الموسم الاستثنائى بالتتويج ببطولة الدورى العام السوبر بعد غياب عشر مواسم منذ عام 2009.





ووفقا لبيان النادى السكندرى، االذى نشره عبر موقعه الرسمه ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعى، رجع سلة زعيم الثغر من جديد للمشاركة فى البطولة الإفريقية للأندية الأبطال والتى حقق لقبها نادى الاتحاد السكندرى عام 1987 على حساب فريق أول أغسطس الأنجولى فى المباراة الشهيرة، بمشاركة نجوم سلة زعيم الثغر مدحت وردة وطارق الصباغ وزاهر عبد الباسط وعمرو أبو الخير وعصام أبو العنين وعصام مجاهد وممدوح إبراهيم وأحمد عمر ومحمد فؤاد غانم ونادر فتوح، تحت القيادة الفنية للقدير الدكتور محمد عبد الوهاب وأعضاء الجهاز الفنى الكابتن سعيد جُميل والدكتور شعبان إبراهيم ورئيس الجهاز الراحل القدير الكابتن سيد مبارك "تربس ".

وسوف يشارك زعيم الثغر بطل الدورى العام هذا الموسم فى النسخة القادمة من بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA التى ستقام فى أبريل المقبل 2021.

وجماهير الثغر تُمنى النفس تحقيق إنجاز فريق العمالقة والتتويج بالبطولة كما حدث عام 1987، خاصة وأن الفريق عامر بالنجوم بالإضافة لجهاز فنى قدير وصاحب بصمة واضحة بقيادة القدير أحمد مرعى، ويلقى هذا لفريق كل الدعم والمساندة من مجلس إدارة النادى بقيادة محمد مصيلحى رئيس النادى.