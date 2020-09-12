شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد فى أول تعليق بعد وفاة والده: ربنا يرحمك يا والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أمير عزمى مجاهد، المدرب العام لنادى مصر، عن حزنه الشديد لوفاة والده الكابتن عزمى مجاهد، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق، الذى وافته المنية، صباح اليوم السبت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا خلال وجوده بأحد المستشفيات، داعيا له بالرحمة والمغفرة وأن يكون مثواه الجنة.

ونشر عزمى، صورة لوالده الراحل، صحبها بتعليق: "إن لله وان اليه راجعون.. ربنا يرحمك يا والدى ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة".





ويعد الراحل عزمى مجاهد، أحد أساطير لعبة كرة الطائرة فى مصر ونادى الزمالك، ولعب عزمى مجاهد فى دورتين للألعاب الأولمبية فى مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله منتخب مصر فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين فى مصر عام 1978.

توج عزمى مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادى الزمالك والمنتخب بعدما حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادى والمنتخب.

واتجه عزمى مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولى منصب عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ثم مديراً للمركز الإعلامى باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.

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وخرج جثمان الراحل عزمى مجاهد، نجم الزمالك السابق، من المستشفى بالدقى وتم دفنه بمدافن الأسرة بـ 6 أكتوبر، ونعى الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه، ببالغ الحزن والأسى الكابتن عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة الذى وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله بقبول حسن ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وزملاءه وكل محبيه الصبر الجميل و"إنا لله وإنا إليه راجعون".