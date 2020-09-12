شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يهاجم إنبى بمروان حمدى.. وحلمى طولان يتسلح بـ"أحمد على" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان وجهاز وادى دجلة، عن تشكيل مواجهة الفريقان، فى المباراة التى ستقام مساء اليوم، باستاد بتروسبورت، في ختام مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع المقاولون العرب بنفس النتيجة في نفس الجولة.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: على فوزى وإبراهيم يحيى ورامى صبرى وكريم فؤاد.

خط الوسط: حميدو ماو ومحمود غالى ومحمد بسيونى وزياد كمال.

خط الهجوم: عمر سافيولا وأحمد على.

بينما جاء تشكيل وادى دجلة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعى وخالد رضا ويعقوبو.

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خط الوسط: محمد عبد العاطى وعمرو صلاح ومحمد هلال.

خط الهجوم: حسام عرفات وعبد الكبير الوادى ومروان حمدى.

يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 11 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 27 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

تاريخيا مواجهة اليوم تحمل الرقم 17 في مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، حيث التقيا لأول مرة موسم 2010/2011، وبالتحديد في الأسبوع الثاني عشر يوم 25 نوفمبر 2010 وفاز إنبي خارج ملعبه 3/2، نال أحمد عبدالظاهر شرف تسجيل أول أهداف المواجهة، بينما نال عاشور التقي شرف تسجيل أول أهداف وادى دجلة وجاءت مباريات الفريقين السابقة فى مسابقة الدوري غزيرة التهديف حيث سجل فيها 56 هدفا بواقع 31 هدفا لإنبي مقابل 25 هدفا لوادي دجلة، وجاء أحمد عبدالظاهر الهداف التاريخي للمواجهات، برصيد 6 أهداف. وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم بالجولة التاسعة للمسابقة على ستاد بتروسبورت فى 21 ديسمبر 2019 ، سجل ثلاثية الفريق البترولى محمد شريف هدفين ومحمود قاعود هدفاً فيما يسجل أهداف وادى دجلة عبد الكبير الوادى ورفيق كابو.

*طولان يبحث عن استعادة الانتصارات وبابافاسيلو يفتش عن مواصلة النتائج الجيدة

ومن جانبه طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات وإنهاء دوامة التعادلات للتقدم نحو المربع الذهبى في المقابل شدد اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة على لاعبيه ضرورة مواصلة قطار النتائج الجيدة بعد عودة المسابقة من التوقف لإستكمال خطة الهروب من منطقة الخطر نحو مراكز الأمان في المسابقة.