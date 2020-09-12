فايلر يرفض "ذبح" جيرالدو رغم ثورة جماهير الاهلي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي "ذبح" الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق "كروياً" بعد ظهوره بمستوى سيئ خلال الفترة الماضية ، وبات النادى الأهلي على بُعد خطوة واحدة من حسم لقب الدورى الممتاز رسمياً بعد الفوز الكبير الذى حققه على الإسماعيلي أمس بثلاثية نظيفة سجلها على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقى نقطتان فقط على التتويج بلقب الدوري رسمياً قبل مباراته أمام الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل فى الجولة الـ27 للدوري الممتاز.

من ناحية أخرى ، نشر جيرالدو دا كوستا، صانع ألعاب النادى فيديو عبر حسابه الشخصى على انستجرام من داخل فندق إقامة لاعبى الفريق الأحمر بالإسكندرية، استعداداً للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ27 بالدورى، والتى تعتبر مباراة حسم الدورى والدرع رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعد الفوز على الإسماعيلى بالأمس فى مباراة الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى النقطة 71 فى صدارة الجدول، ويتبقى للفريق الأحمر ثلاث نقاط فقط لحسم الدورى قبل 7 جولات من النهاية، وظهر فى الفيديو لاعبو الأهلى فى حالة استجمام بحمام السباحة، كما تواجد خلاله محمد مجدى قفشة صانع ألعاب القلعة الحمراء.

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ومنذ عودة مسابقة الدوري من التجميد بسبب جائحة كورونا لعب الأهلى 9 مباريات حصد 22 نقاط بالفوز على انبى بهدفين ثم التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق ثم الفوز على أسوان بثلاثية دون رد ثم الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم الفوز على الجونة بهدف دون رد ثم الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد ثم الفوز على وادى دجلة بهدفين دون رد ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد وأخيراً الفوز على الاسماعيلى بثلاثية دون رد .

ويتصدر وليد سليمان هدافى الأهلى هذا الموسم بتسجيله ثمانية أهداف ، ويأتي في المركز الثانى أجايى ومروان محسن وحسين الشحات ومجدى قفشة وسجل كل منهما خمسة أهداف.