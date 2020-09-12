شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يجدد تعاقده مع أسطورة السلة إسماعيل أحمد لموسم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، تجديد تعاقد إسماعيل أحمد، أسطورة كرة السلة المصرية والعربية وصاحب التاريخ الكبير، والمشرف لموسم رياضى جديد 2020 - 2021، ووافق النجم إسماعيل أحمد دون تردد على تجديد تعاقده، عقب لقاءه مع رئيس النادى محمد مصيلحى، نظرا لحالة الاستقرار والترابط الكبير بين جميع عناصر الفريق والتى لمسها النجم الكبير منذ عودته من جديد لسلة زعيم الثغر عائدا من لبنان، ومساهمته مع زملائه فى الحصول على جميع البطولات التى خاضها الفريق هذا الموسم والتى توجت بالحصول على بطولة الدورى السوبرـ وتقديمه أداء أكثر من رائع خلال الجولات الحاسمة.

ووفقا لبيان نادى سيد البلد، أنهى مفاوضات التجديد حازم الرجال، أمين الصندوق، وأحمد عبد المجيد، عضو مجلس الإدارة، مع باسكال بيروتى وكيل أعمال اللاعب.



بيان الاتحاد

من جانبه، أعرب الكابتن أحمد مرعى، المدير الفنى للفريق، عن بالغ سعادته بتجديد التعاقد مع "سمعة" أحد أفضل وأمهر اللاعبين العرب على الإطلاق، مشيرا إلى أن استمرار اللاعب بقيمة وخبرى إسماعيل أحمد، يمصل إضافة كبيرة للفريق بصفة عامة، وسوف يساهم بجانب زملائه فى تحقيق آمال وطموحات جماهير الثغر العظيمة والوصل للمكانة الكبيرة التى يستحقها نادى الاتحاد السكندرى، أحد أقطاب كرة السلة المصرية والعربية.

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وكان مسئولو اتحاد كرة السلة، اختاروا إسماعيل أحمد لاعب فريق الاتحاد السكندرى كأفضل لاعب فى المباراة النهائية من بطولة دورى السوبر، التى توج بها الفريق السكندرى على حساب الأهلى بعد الفوز بنتيجة 81/72، متوجا باللقب للمرة الخامسة عشر فى تاريخ زعيم الثغر.