مباشر.. ليفربول 1-0 ليدز يونايتد.. صلاح يسجل مبكرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد والتي تقام على ملعب "آنفيلد" ضمن حسابات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ليفربول يبدأ مشوار الدفاع عن لقبه والذي حققه في الموسم الماضي بعد غياب طال 30 عامًا، في المقابل عاد ليدز من جديد للبريميرليج والذي غاب عنه 16 عامًا.

ومن المقرر أن يبدأ محمد صلاح أساسيًا على أن يقود هجوم "الريدز" بجوار الثنائي ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

ويبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: أليسون بيكر - ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون - جيجي فينالدوم - جوردان هندرسون- نابي كيتا - محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

تفاصيل المباراة:

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الدقيقة الرابعة من بداية المباراة احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح ليفربول اثر لمس مدافع ليدز الكرة بيده بعد تسديدة من منطقة الجزاء سددها محمد صلاح.

صلاح استطاع أن يدون أولى أهدافه في الموسم الجديد من ضربة جزاء بعدما سددها في منتصف المرمى لتصبح النتيجة (1-0).

الدقيقة 12 استطاع لاعب فريق ليدز يونايتد جاك هاريسون أن يسجل هدف التعادل لصالح فريقه اثر تسديدة قوية بعد مراوغة الثنائي أرنولد ثم جوميز.

المباراة واصلت إثارتها بهدف جديد عن طريق فيرجيل فان دايك من رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من روبيرتسون لتصبح النتيجة (2-1).

وحاول قائد ليفربول جوردان هندرسون أن يعزز النتيجة لصالح ليفربول في الدقيقة 25 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس ليدز يتصدى للكرة بثبات.

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