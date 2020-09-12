رياضة | برشلونة يعلن عن ترتيب قادته في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يعلن عن ترتيب قادته في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن ترتيب قادة الفريق في الموسم الجديد.

وأفاد الموقع الرسمي بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون القائد الأول للفريق وذلك على الرغم من كل ما حدث مؤخرًا وهو القائد الأول منذ رحيل أندريس إنييستا.

وأشار الموقع الرسمي إلى أن سيرجيو بوسكيتس سيكون القائد الثاني للموسم الثالث، حيث أصبح في هذا الترتيب منذ رحيل أندريس إنييستا أيضًا.

وأوضح الموقع الرسمي أن جيرارد بيكي سيكون القائد الثالث للفريق كما كان الوضع في آخر موسمين، في حين سيكون سيرجي روبرتو القائد الرابع للفريق الكتالوني.