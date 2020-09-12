رياضة | بلدية المحلة يفوز على ميت خلف وديا

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر بلدية المحلة يفوز على ميت خلف وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، الفوز على نظيره فريق ميت خلف، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم السبت، بملعب البلدية.

سجل أهداف الفريق المحلاوي، زيكو، وبابا ديوب هدفين، وجاء هدف الفريق المنوفي، عن طريق اللاعب محمد حسين تريكه.

وسبق للبلدية التعادل مؤخرا، خارج ملعبه، مع فريق الداخلية، بدون أهداف، كما تعادل ميت خلف مع جمهورية شبين بهدف لكل منهما.