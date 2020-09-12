رياضة | الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم نجم الرجاء المغربي

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم نجم الرجاء المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسؤولو النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

مفاوضات الأهلي لضم مالانجو في الميركاتو

رصد مسؤولو النادي الأهلي مبلغ 2 مليون دولار لضم الكونغولي مالانجو هداف الرجاء المغربي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الكروي الجديد.

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ونال مالانجو إعجاب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي والجهاز الفني فور عرضه عليهم خاصة أنه كان علي رادار القلعة الحمراء حتى من قبل انتقاله للرجاء المغربي في الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، لازالت بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر تضع الخطوط العريضة الخاصة بخطة الأحمر لضم مهاجم أفريقي سوبر خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.