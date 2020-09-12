رياضة | محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليدز يونايتد فى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليدز يونايتد فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن التشكيل الرسمي لفريقه والذي سيواجه نظيره ليدز يونايتد بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية كالتالي:

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حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، جوميز، روبيرتسون.

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.