رياضة | تعرف على القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم السبت، منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج)، حيث تقام 4 مباريات أرسنال مع فولهام، وليفربول مع ليدز يونايتد، ووست هام مع نيوكاسل يونايتد، وكريستال بالاس مع ساوثهامبتون في بداية قوية للنسخة الجديدة من الدوري الأقوي على مستوي العالم.

وكان فريق ليفربول الإنجليزي توج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي للمرة التاسعة عشر في تاريخه والأولي منذ 30 عامًا، وذلك بمشاركة النجم المصري محمد صلاح بعد تفوقه على منافسه مانشستر سيتي والذي أنهي المسابقة في المركز الثاني.

وستنقل عدد من القنوات المشفرة والمفتوحة مباريات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021 من أجل وصول متعة كرة القدم لجميع عشاق الساحرة المستديرة والبريميرليج في جميع أنحاء العالم.

تعرف على القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي:

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، حيث تحظي بحقوق نقل مباريات جميع الدوريات العالمية والبطولات الكبري في مختلف الرياضات عبر شاشاتها.

كما يمكنكم متابعة مباريات الدوري الإنجليزي ايضا عبر مجموعة من القنوات بعيدا عن بي إن سبورتس وعلى الأقمار الصناعية المختلفة ومنها بعض القنوات المفتوحة بشكل مجاني:

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- قناة TVPlay Sports: التردد : 11804 أفقي - معدل الترميز : 27500 - القمر : Astra 4A

- قناة Varzish Sport: التردد : 11843 عمودي - معدل الترميز : 27500 - القمر : Y1A

- قناة Rah-e-Farda Tv: التردد : 11293 عمودي - معدل الترميز : 27500 -القمر : AzerSpace 46°E

- قناة Idman: التردد : 11169 أفقي - معدل الترميز : 20400 - القمر : AzerSpace 46°E

- قناة IRIB Varzesh: التردد : 11555 عمودي - معدل الترميز : 30000 - القمر : Intelsat 62°E

- Canal+: التردد : 12012 عمودي - معدل الترميز : 29700 - القمر : Astra 1M

- Canal+Sport Poland: التردد : 10719 عمودي / 10892 أفقي - الترميز : 27500 - القمر : Hot Bird