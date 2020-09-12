رياضة | سولشاير: ماجواير سيحتفظ بشارة القيادة

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر سولشاير: ماجواير سيحتفظ بشارة القيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن المدافع هاري ماجواير سيحتفظ بشارة قيادة الفريق، رغم معاقبته بالحبس مع إيقاف التنفيذ في اليونان في الشهر الماضي.

وقضت محكمة يونانية بحبس ماجواير لمدة 21 شهرا و10 أيام مع إيقاف التنفيذ، بعد توجيه عدة اتهامات إليه؛ بسبب دوره في مشاجرة خلال عطلة للأسرة في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وينفي ماجواير (27 عاما) الذي انضم ليونايتد قادما من ليستر سيتي في صيف 2019، ارتكاب أي مخالفة وحصل على فرصة لإعادة المحاكمة بعد طعنه في العقوبة.

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وقال سولسكاير، عبر موقع النادي: "هاري تعرض لموقف صعب في الصيف. لم يحصل على عطلة طويلة. عطلته كانت مختلفة عن الآخرين ولذا فقد منحناه بضعة أيام إضافية وبعدها عاد وكان على ما يرام".

وأضاف: "لقد تعامل مع الموقف بصورة جيدة تماما، وبالطبع سأعمل أنا على دعمه هنا. وسيبقى قائدا لفريقنا.. بالنسبة لي هو إنسان مميز وكان دوما إيجابيا وصاحب قيم جميلة. ولذا فنحن نأمل في رؤية هاري يقدم أعلى مستوى من الأداء".

وعاد لتدريبات الفريق أيضا لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا بعد تعافيه من كورونا.

وقال المدرب، إنه يأمل أن يتمكن بوجبا من المشاركة في المباراة الأولى للفريق على أرضه هذا الموسم، أمام كريستال بالاس في 19 سبتمبر/أيلول الجاري.