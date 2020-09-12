رياضة | نجم ليفربول يصدم برشلونة وكومان

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول يصدم برشلونة وكومان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رونالد كومان المدير الفنى الهولندى الجديد لبرشلونة الإسباني لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد برشلونة لعودة بطولة الدوري الإسباني والذي يحمل لقبها غريمه التقليدي ريال مدريد.

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ويرغب كومان فى تدعيم خط الوسط باللاعب فاينالدوم نجم ليفربول خلال الميركاتو الصيفي لضم عدد من اللاعبين الذي يستطيعوا أن ينفذوا تعليماته الفنيه.

وذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن فينالدوم نجم الريدز سوف يُجدد عقده مع ليفربول، حيث يريد النجم الهولندي البقاء ضمن صفوف الفريق الإنجليزي خلال السنوات القادمة.

يذكر أن ليفربول سيواجه ليدز يونايتد مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.