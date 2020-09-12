رياضة | طلائع الجيش يكشف حقيقة اقتراب كريم طارق من الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر طلائع الجيش يكشف حقيقة اقتراب كريم طارق من الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن منافسة الأهلي وبيراميدز على ضم لاعب فريقه كريم طارق.

وقال المهدي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الزمالك": "اللاعب ملكًا لنادي بتروجيت وينتهي عقده معنا ‏بنهاية الموسم الجاري ونرحب به بالطبع إذا أراد البقاء، ونتمنى له ‏التوفيق في حالة اتخاذه قرار بالانضمام لنادي اّخر".

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وأضاف: "كريم طارق لاعب رائع ويستحق التواجد في المنتخب لاحترامه والتزامه الكبير، هو الآن يركز معنا ويركز على الانضمام للفريق قومي".

واختتم: "كنا في حاجة للفوز الذي تحقق اليوم على حساب ‏الجونة برباعية من أجل تحسين أوضاع الفريق في جدول المسابقة والحصول ‏على دفعة معنوية في المباريات المقبلة".