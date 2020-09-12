رياضة | إصابة أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي اليوم السبت إصابة لاعبه أمين بن عمر بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح ثاني لاعب تثبت إصابته بالعدوى في الفريق بعد ياسين الشيخاوي.

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وأفاد النادي عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن التحاليل التي أجريت على لاعبي الفريق والإداريين وأعضاء الجهاز الفني أمس الجمعة، أثبتت إصابة اللاعب أمين بن عمر بالعدوى".

وكان قائد الفريق ياسين الشيخاوي قد أجرى في وقت سابق فحوصا بشكل فردي، أثبتت نتائجها إصابته بالفيروس، ما استدعى إخضاع باقي أعضاء الفريق إلى الفحوص أمس الجمعة، وصدرت نتائج التحاليل اليوم السبت.