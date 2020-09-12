شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعود إلى الأهلي المصري برسالة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ إلى النادي الأهلي المصري برسالة جديدة، رغم إعلانه الابتعاد تماماً عن الرياضة المصرية، ولكن آل الشيخ وجه رسالة إلى جمهور "الأحمر" بعد اقتراب الأخير من التتويج بلقب الدوري. ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك تمنى خلالها تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري. Advertisements وكتب آل الشيخ قائلاً:" نتمناها التتويج عند النقطة 74 لإهداء اللقب لأرواح الـ 74 ربنا معاكم". وتأتي رسالة آل الشيخ إشارة لإهداء لقب الدوري لأرواح شهداء النادي الأهلي في أحداث إستاد بورسعيد في الأول من فبراير 2012. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تركي آل الشيخ يعود إلى الأهلي المصري برسالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.