شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك يهاجم محمد صلاح بسبب 100 ألف جنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد نجم نادي الزمالك المصري السابق ورئيس جمعية قدامى اللاعبين محمود أبو رجيلة، نجم وهداف فريق ليفربول محمد صلاح، بسبب عدم دعم اللاعب للجمعية وقدامى اللاعبين.



وقال أبو رجيلة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "ألوم على محمد صلاح بسبب عدم دعمه للجمعية وقدامي اللاعبين، نجم ليفربول اتبرع قبل كدة بـ100 ألف جنيه من فترة طويلة، لكنه الآن لم يعد يدعم قدامي اللاعبين".



وأضاف محمود أبو رجيله: "محمد صلاح بيعمل خير كتير في طنطا مسقط رأسه، لكن هناك لاعبين سابقين يحتاجون وقوفه بجانبهم". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | نجم الزمالك يهاجم محمد صلاح بسبب 100 ألف جنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.