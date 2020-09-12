الامارات | مفاجأة.. نجم الأهلي المصري مطلوب على ذمة قضية دهس أخرى

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. نجم الأهلي المصري مطلوب على ذمة قضية دهس أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض قسم شرطة قصر النيل المصري إخلاء سبيل نجم الأهلي المصري صالح جمعة، بعد دفع الكفالة التي أقرتها عليه بعد حادث التصادم الذي ارتكبه بسيارته، حيث كشفت مصادر أمنية لصحيفة اليوم السابع المصرية أن صالح جمعة لاعب الأهلى سيتم ترحيله لنيابة الجيزة بعدما تم الكشف عليه، وتبين أنه مطلوب على ذمة قضية صدم شاب بسيارته فى كورنيش النيل بالجيزة فى شهر أبريل الماضى، ما تسبب فى إصابة الشاب بكسور وكدمات نتيجة سير صالح جمعة بسرعة كبيرة، كما تبين أن السيارة كانت أيضا ملك شقيقه عبدالله جمعة.



وكانت نيابة قصر النيل قررت إخلاء سبيل صالح جمعة لاعب الأهلى بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد التصالح فى واقعة اصطدام سيارته بسيارتين بمنطقة الزمالك حيث وقع الحادث بين سيارة اللاعب صالح جمعة بسيارتين أثناء سيره بشارع محمد مظهر بالزمالك، ما أدى لتهشمهما دون وقوع أى إصابات.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه مع إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من قسم شرطة قصر النيل، تبين من خلال الفحص أن اللاعب مطلوب على ذمة قضية أخرى، وهو ما تسبب فى عدم إنهاء إجراءات خروجه تمهيدا لترحيله الى نيابة الجيزة لسماع أقواله فى القضية الأخرى المتهم فيها، كما أن تبين عدم حمله رخصة القيادة في الواقعة الأولى، ورخصه التسيير منتهية بتاريخ 3/3/2019 ، و باسم شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك.

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