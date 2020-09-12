شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمى مميز.. أول طلبات ريكاردو في الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب البرازيلي ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، التعاقد مع حارس مرمى متميز بعد مشاهدته مباراة الأهلي التي خسرها الدراويش بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز، وظهر خلالها محمد مجدي، حارس المرمى، بمستوى سيئ، تسبب خلالها في الهدف الثاني الذي سجله احمد الشيخ.

وأكد ريكاردو أن حارس المرمى أحد العناصر الأساسية المهمة التي يعتمد عليها الفريق في مبارياته، ومن ثم يجب الاعتماد عليه بشكل كبير من خلال التعاقد مع حارس خبرة، ويمتلك إمكانيات فنية متميزة.