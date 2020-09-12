شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فولهام x أرسنال: بداية قوية لـ«الجانرز» لأول مرة منذ 11 عامًا.. وتألق الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق أرسنال فوزًا كبيرًا خارج قواعده بنتيجة 3-0 في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، وذلك على حساب الصاعد حديثًا للمسابقة، فولهام.

وافتتح أرسنال الموسم بتحقيقه أكبر فوز في مباراة افتتاحية للفريق في الموسم منذ 2009/2010 (6-1 ضد إيفرتون)، في حين تلقى فولهام الهزيمة اللندنية رقم 11 على التوالي في البريميرليج، بما في ذلك 10 في موسم 2018/2019 بالبريميرليج، في أسوأ سلسلة على الإطلاق للنادي في الدرجة الممتازة.

وبدأ أرسنال المباراة بقوة مفتتحًا التسجيل بواسطة الفرنسي أليكساندر لاكازيت الذي دخل تاريخ البريميرليج كونه أول لاعب على الإطلاق يسجل الهدف الافتتاحي للموسم في موسمين مختلفيين، بعد افتتاحه التهديفي في موسم 2017/2018 (ضد ليستر).

وفي بداية الشوط الثاني عزز أرسنال تقدمه بهدف عن طريق الوافد الجديد، المدافع البرازيلي جابرييل، الذي أصبح عاشر لاعب من أرسنال يسجل في مباراته الأولى مع الفريق في البريميرليج، والأول الذي ينجح في التسجيل في مباراته الأولى خارج قواعد الفريق منذ توماس فيرمايلين ضد إيفرتون في موسم 2009/2010.

وعزز الجابوني بيير إيمريك أوباميانج تقدم أرسنال بهدف ثالث ليكون قائد الجانرز هو أول لاعب يسجل في المباراة الافتتاحية للفريق في موسم بالبريميرليج لموسمين على التوالي منذ الفرنسي روبرت بيريس في موسي 2003/04 و2004/05.

وتألق الوافد الجديد الآخر ويليان، الذي صنع الهدفين الثاني والثالث للضيوف، ليصبح أول لاعب يصنع هدفين في أول مباراة مع أرسنال في البريميرليج منذ راي بارلور في أغسطس 1992 (ضد ليفربول).

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وبهذا الفوز يكون أرسنال تمكن من الفوز بمباراته الافتتاحية للموسم في موسمين على التوالي، في سجل لم يحققه النادي منذ 11 موسمًا.