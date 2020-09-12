شكرا لقرائتكم خبر عن 75 مليون يورو تؤخر انتقال كوندي لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط فريق برشلونة الإسباني لخطف مدافع إشبيلية جول كوندي، خلال الصيف المقبل أو الميركاتو الشتوي، لتدعيم الخطوط الدفاعية الكتالونية التي اهتزت بشدة خلال الفترة الماضية، وخاصة الموسم الكروي المنصرم.
ووفقا لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن مدافع إشبيلية خطف أنظار رونالد كومان فور توليه القيادة الفنية لفريق برشلونة خلفًا للمدرب المُقال كيكي سيتين.
وأشار التقرير إلى أن برشلونة وجد صعوبة في التعاقد مع كوندي بسبب الشرط الجزائي في عقده، والذي يبلغ 75 مليون يورو.
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