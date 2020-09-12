شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يطلب تقريرًا مفصلًا عن لاعبي الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب البرازيلي ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، تقريرًا مفصلًا عن كافة اللاعبين، حتى يتمكن من تحديد مدى التزام كل لاعب خلال الفترة الماضية، لحسم الذين سيتم الاستغناء عنهم بداية من الموسم المقبل.

وكان ريكاردو قد تلقى وعدًا من إدارة النادي من أجل تدعيم الفريق بصفقات مميزة خلال الموسم المقبل، لإعادة بناء الفريق مرة أخرى عقب النتائج السيئة التي حققها، وآخرها الهزيمة من الأهلي بثلاثية.