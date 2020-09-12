شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدفع بالعناصر الأساسية أمام الإنتاج بحثا عن الفوز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على خوض مباراة الإنتاج الحربي في الدوري المقررة غدًا بالتشكيل الأساسي والدفع بالعناصر الأساسية من أجل الفوز واقتناص الثلاث نقاط.
ومن المقرر أن يعتمد كارتيرون على الأعمدة الأساسية في تشكيل الغد، وفي مقدمتهم محمد أبوجبل والونش ومحمود علاء وطارق حامد وفيرجاني ساسي وأوناجم وأوباما وكاسونجو ومصطفى محمد.
ورفض كارتيرون استمرار المغامرة بالدفع بعناصر شابة من البداية، على أن يتم الاحتفاظ بهم على مقاعد البدلاء، ومنحهم فرصة المشاركة وفقًا لسير المباراة.
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