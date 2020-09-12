لاكازيت أول لاعب يفتتح هز الشباك بالبريميرليج مرتين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفرنسي لاكازيت، لاعب أرسنال الإنجليزي، اليوم السبت، في افتتاح التسجيل بمسابقة البريميرليج خلال موسمين مختلفين. وكان الأول عندنا سجل في الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018 في شباك ليستر سيتي، قبل أن يسجل اليوم في شباك فولهام للمرة الثانية، وبالتالي ليصبح أول لاعب في عصر البريميرليج يسجل الهدف الأول في الموسم مرتين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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